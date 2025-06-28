В Ливнах в 2,5 раза выросло число желающих сдать нормативы ГТО

Любопытная информация прозвучала на совещании у главы орловского города.

В городе Ливны с каждым годом растет число желающих сдать нормативы ГТО. Об этом на совещании у главы города сообщил директор местной спортивной школы Максим Ашихмин. По его словам, еще в 2020 году на базе школы был создан Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний комплекса «Готов к труду и обороне». Постепенно этот центр становится точкой притяжения горожан.

«Если в 2023 году количество сдавших нормативы составляло 1035 человек, из них 595 выполнили испытания, то в 2024 году количество сдавших нормативы выросло в 2,5 раза и составило 2644 человека, из них 1309 выполнили нормы на знаки отличия, – доложил Максим Ашихмин. – 2024 год президентом России Владимиром Путиным был объявлен Годом семьи. В связи с чем в новом спортивном зале средней школы № 2 был проведен фестиваль ГТО для семейных команд. Также был организован прием нормативов у детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и их родителей – 21 человек».

По данным администрации Ливен, спортшкола имеет статус бюджетного учреждения дополнительного образования. На начало учебного года в ней было укомплектовано 59 учебно-тренировочных групп, в которых обучается 899 человек по 15 видам спорта. Одним из показателей качества такого образования в мэрии называют результаты участия воспитанников в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях. В Ливнах он держится на стабильно высоком уровне. Так, за прошедший спортивный сезон шести местным спортсменам был присвоен первый спортивный разряд, а массовые разряды получили 275 спортсменов.

«Директор МБУ ДО «Спортивная школа» поблагодарил администрацию города за дополнительно выделенные в 2025 году денежные средства в размере 1 200 000 рублей на укрепление и пополнение материально-технической базы учреждения», – добавили в администрации города. На эти деньги удалось приобрести спортивный инвентарь и экипировку, обновить мебель в шахматном клубе имени Н.Н. Рычкова.

Напомним, бонусы за сдачу нормативов ГТО вполне материальны. В зависимости от полученного значка (золотой, серебряный и бронзовый) участник получает различные привилегии. При поступлении в вуз возможно начисление дополнительных баллов, также вероятно поступление без вступительных испытаний по физкультурным направлениям. Студенты могут рассчитывать на повышенную стипендию (для обладателей золотого значка). С 2025 года введен специальный налоговый вычет. У обладателей значков ГТО есть приоритет при поступлении на госслужбу и в органы внутренних дел. Также есть специальные предложения в спортивных организациях, скидки на спортивный инвентарь и экипировку.

ИА “Орелград”