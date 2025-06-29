Орловцы выступили против интеллектуальной собственности

Только по итогам одного рейда было заведено шесть уголовных дел.

В Орловской области растет количество преступлений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе совершаемых с информационно-коммуникационных технологий. В целях предупреждения и выявления таких преступлений правоохранители проводят профилактические операции. Так, по данным регионального Управления МВД, одна из таких операций в последний раз проводилась в период с 12 по 21 мая.

По результатам только этого одного оперативно-профилактического мероприятия было возбуждено шесть уголовных дел по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, совершенное организованной группой). Такое деяние наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Отметим, что фигурантами возбужденных в мае шести уголовных дел по указанной статье стали 18 человек.

Одно из таких дел на днях рассмотрел Мценский районный суд, который вынес обвинительный приговор в отношении восьми граждан. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, в период ноября 2022 года по май 2023 года один из подсудимых создал во Мценске организованную группу, которая занималась незаконным приобретением и сбытом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками.

«Всего в незаконный оборот было вовлечено товаров на общую сумму свыше 2,3 миллиона рублей, – уточнили в надзорном ведомстве. – Осужденные неоднократно использовали чужие товарные знаки, наименования места происхождения товара и сходные с ними обозначения для однородных товаров, что повлекло причинение правообладателям оригинальной продукции ущерба на общую сумму более 163 тысяч рублей. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений, им назначено наказание в виде штрафа. Организатору преступлений – в размере 900 тысяч рублей, остальным осужденным – в размере 550 тысяч рублей каждому».

ИА “Орелград”