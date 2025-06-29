Годовая инфляция в Орловской области превысила 10 процентов

Только в мае текущего года цены в среднем выросли на 0,6 процента.

В Орловской области в мае 2025 года, по данным Росстата, цены на потребительском рынке в среднем выросли на 0,59 процента по отношению к апрелю. Годовая инфляция тоже увеличилась и составила 10,72 процента. Данный показатель оказался выше, чем в целом по стране – 9,88 процента. Значительнее всего в мае подорожали услуги, отмечают статистики, за год рост цен на них сложился даже выше инфляции. Также в мае заметно выросли цены на продовольствие.

«За год они увеличились больше, чем потребительская корзина в целом, – сообщили в Отделении по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. – Цены на непродовольственные товары в мае снизились, а за 12 месяцев увеличились меньше, чем все товары и услуги. С исключением сезонности цены в мае выросли больше, чем в апреле. Основная причина — увеличение издержек производителей мясопродуктов».

В ведомстве добавили, что годовая инфляция в целом по России в мае продолжила снижаться, но осталась заметно выше цели. Банк России неоднократно заявлял, что намерен вернуть инфляцию к 4 процентам в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Этой цели пока никто не отменял, однако ее достижение, конечно, потребует достаточно длительного сохранения высоких ставок.

Тем временем Орелстат сообщил, что в Орловской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2025 года составила 62 074 рубля. По сравнению с мартом 2025 года она увеличилась на 4,8 процента, по сравнению с апрелем предыдущего года выросла на 19,2 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, то есть инфляции, в апреле 2025 года выросла по сравнению с апрелем 2024 года на 7,9 процента».

ИА “Орелград”