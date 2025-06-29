Пившего водку на остановке орловца осудили

Решение по уголовному делу вынес Северный районный суд Орла.

Житель Орла предстал перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. В обстоятельствах инцидента разбирался Северный районный суд. Из материалов дела следует, что сотрудник патрульно-постовой службы, проходя по своему маршруту, увидел ранее ему не знакомого гражданина, который сидел на лавке остановки общественного транспорта «Магазин Звездный» и в открытую употреблял спиртной напиток, а именно водку. Причем пил он ее прямо из горлышка бутылки объемом 0,25 литра.

Тем самым мужчина нарушал общественный порядок, ведь он, во-первых, распивал спиртное в общественном месте, во-вторых, находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции подошел к нему и представился. После чего потребовал от гражданина пройти к служебному автомобилю и проследовать в отдел полиции для составления в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.20 КоАП РФ.

Однако у нетрезвого гражданина, вероятно, имелись другие планы. Полицейскому он ответил отказом, а затем ударил его кулаком «по передней поверхности туловища», причинив полицейскому физическую боль. При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Суду он показал, что предъявленное обвинение ему понятно, с обвинением он согласен в полном объеме, вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

К слову, в Орловской области за пять месяцев 2025 года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 7679 административных правонарушений, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. По информации Управления МВД России по региону, в их числе было выявлено 7348 правонарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. Из них 1678 административных протоколов было составлено по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 864 – по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения), 542 – по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства).

ИА “Орелград”