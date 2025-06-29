Орловской инспекции труда больше нет

Она повысила свой статус до межрегиональной инспекции.

Государственная инспекция труда в Орловской области объявила о своей реорганизации. В частности, уже изменено ее наименование, теперь ведомство является Межрегиональной территориальной инспекцией труда в Орловской и Брянской областях. Реорганизация Государственной инспекции труда в Орловской области проводится в форме присоединения к ней Государственной инспекции труда в Брянской области и будет завершена уже 1 июля 2025 года.

«Согласно нормативным документам Межрегиональная территориальная инспекция труда в Орловской и Брянской областях является правопреемником прав и обязанностей Государственной инспекции труда в Брянской области», – сообщается на сайте ведомства. Реорганизация проводится в соответствии с приказами Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы по труду и занятости. Ее цель заключается в оптимизации сети территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости.

Основной задачей инспекции является государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде для защиты трудовых прав граждан, в том числе прав на безопасные условия труда. Сотрудники инспекции рассматривают дела об административных правонарушениях, участвуют в работе по правовому воспитанию, распространению знаний по соблюдению законодательства об охране труда, снабжают работодателей и работников информацией о наиболее эффективных средствах и методах соблюдения положений законодательства об охране труда.

В текущем году инспекторы труда провели в Орловской области 362 профилактических мероприятия, объявили 361 предостережение, провели один профилактический визит и 12 документарных и восемь выездных проверок, выявили 20 нарушений, половина из которых уже устранена. Так, было выявлено одно нарушение в сфере оплаты труда, выразившееся в появлении задолженности одного местного работодателя по зарплате перед своими работниками. В сфере охраны труда было выявлено 16 нарушений.

ИА “Орелград”