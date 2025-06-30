Более 14 тысяч орловцев обратились за пересмотром условий кредитов

30.6.2025 | 14:37 Общество

Жители Орловской области оформляли кредитные каникулы и реструктуризацию в связи с проблемами с погашением платежей.

Фото: ИА «Орелград»

По данным отделения Банка России по Орловской области, с начала года в банки обратились 14,5 тысяч жителей региона. Они подали заявления на изменение условий кредитных договоров.

Поводом для обращения за реструктуризацией чаще всего становились трудности с погашением платежей. По итогам рассмотрения обращений банки для 3787 заемщиков изменили условия договора на более комфортные. Еще 118 заемщиков получили кредитные каникулы по закону.

Общая сумма кредитов, на которые предоставили каникулы или сделали перерасчет, составила почти 1,7 млрд рублей.

– Кредитные каникулы – это возможность для граждан, у которых внезапно ухудшилось материальное положение, легально взять передышку в платежах по кредитам. Максимальный срок каникул – полгода, – прокомментировал заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин.

В случае, когда история заемщика не подходит под условия кредитных каникул, банк может предложить реструктуризацию кредита по собственной программе. Добросовестным плательщикам банки, как правило, идут навстречу и предлагают оптимальный выход из ситуации. Поэтому важно не накапливать долги, а при любых затруднениях с погашением обращаться в банк.

Особые условия существуют для участников СВО, контрактников и сотрудников национальной гвардии. Они имеют право на кредитные каникулы без ограничений по количеству кредитов и займов, изначальной сумме и остатку долга.

Отметим, что вся подробная информация о предоставлении кредитных каникул и особых условиях размещена на сайте Fincult.info.

ИА «Орелград»


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