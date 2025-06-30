В Орловском округе ушел из жизни тренер Иван Аспидов

Заслуженного тренера России не стало на 66-м году жизни.

Иван Аспидов ушел из жизни накануне, 29 июня. О смерти Заслуженного тренера России, выдающегося орловского тренера по боксу Ивана Ивановича Аспидова сообщили в администрации Орловского округа.

Обладатель почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и нагрудного знака «Отличник физической культуры и спорта» Иван Аспидов запомнился коллегам и воспитанникам открытым и душевным человеком, а также требовательным профессионалом.

– Это огромная, невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Орловщины. За долгие годы преданной работы Иван Иванович воспитал не одно поколение настоящих чемпионов. Он учил ребят не только тонкостям боксерской техники, но и закалял их характер, прививал мужество, дисциплину и уважение к сопернику, – отметили в администрации округа.

ИА «Орелград»