«Деньги сразу» попали под внимание антимонопольного органа

Компанию проверят на возможное нарушение в рекламе финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, специальная комиссия рассмотрит возможные нарушения в наружной рекламе микрокредитной компании, размещенной в городе Мценске на рекламной конструкции. По данным ведомства, она призывает брать займы на любые цели в компании «Деньги сразу». Однако, по предварительным данным, в этой рекламе отсутствует обязательное в силу закона предупреждение: «Оценивайте свои финансовые возможности риски».

«Заседание комиссии Управления запланировано на 8 июля 2025 года. В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия», – отмечает Орловское УФАС.

А чуть ранее это ведомство оштрафовало МТС за распространение ненадлежащей рекламы, в которой «содержалось некорректное сравнение и отсутствовала часть существенной информации». В антимонопольном органе рассказали, что реклама распространялась в виде листовок в подъездах жилых домов. Ее суть сводилась к тому, что домашний интернет конкретно указанной компании является лучшим, но доказательств этому не приводилось – объективные критерии сравнения не были указаны, отмечают в УФАС. По мнению ведомства, такие действия рекламодателя могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами, предоставляющими аналогичные услуги по подключению домашнего интернета.

«Кроме того, в рекламе содержалась как информация, выполненная крупным, хорошо читаемым шрифтом, так и информация, напечатанная мелким шрифтом на оборотной стороне рекламной листовки, – следует из официального сообщения пресс-службы Орловского УФАС. – Существенные условия, позволяющие оценить ценовые условия МТС по данному тарифу, в тексте отсутствовали, и действительная стоимость рекламируемых услуг могла искажаться. Служба возбудила дело, признала рекламу МТС ненадлежащей, а также за ее размещение назначила организации штраф в соответствии с КоАП РФ».

ИА “Орелград”