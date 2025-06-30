Дело о мошенничестве с имуществом сироты из Орловской области поторопили

Поручения дал глава СКР России Александр Бастрыкин.

В Информационный центр ведомства поступило заявление от сироты из Орловской области. Мужчина сообщил о незаконном захвате его собственности. После смерти родителей заявитель унаследовал долю земельного участка в Сосковском районе. По словам мужчины, в 2006 году руководитель ООО «Кирово» организовал фиктивное собрание пайщиков. Была получена доверенность на представление интересов собственников. Через поддельные договоры участки переданы в 49-летнюю аренду генеральному директору компании. В 2011 году собственность перешла к третьим лицам через аффилированную организацию.

С мая 2024 года ведется расследование уголовного дела. Заявитель лишен возможности распоряжаться своей собственностью. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Орловской области Константину Баранову доложить о причинах затягивания расследования, принять меры для скорейшего завершения следствия, направить дело в суд.

Центральный аппарат ведомства взял на контроль выполнение данных поручений, уточнил СК.

ИА “Орелград”