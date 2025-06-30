В Болхове ввели субсидии на случай атаки БПЛА

Решение было принято после того, как вражеские беспилотники атаковали город в Орловской области.

Болховский городской Совет народных депутатов утвердил «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ». Субсидии будут выдавать за счет средств резервного фонда администрации города Болхова.

Как следует из документа, субсидии будут носить целевой и адресный характер, их запрещено тратить на иные цели. Размер в каждом конкретном случае будет рассчитываться индивидуально и утверждаться распоряжением городской администрации. Тратить деньги можно на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на меры по предупреждению и ликвидации последствий террористических актов, в том числе связанных с падением или взрывов беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в конце мая Болхов был атакован беспилотниками ВСУ. В результате были повреждены жилые дома и здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Средства субсидии разрешили тратить на работы по аварийному сносу, разборке завалов, проведению визуального обследования технического состояния строительных конструкций, возведению временных сооружений для защиты территорий и объектов, временных сооружений для отвода водных и других масс, временных переправ, проездов и проходов, подготовке путей экстренной эвакуации, восстановлению конструктивных элементов зданий, окон, входных дверей, внутридомовых инженерных сетей и т.д.

По условиям, получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических ли превышает 50 процентов. Они не должны находиться в процессе банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, которые он обязан указать в отчете об использовании бюджетных средств.

ИА “Орелград”