Орловская область поможет семьям погибших Героев России

Новая денежная выплата появилась в регионе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Владимир Ивановский распорядился об установлении единовременной денежной выплаты лицам, организующим обустройство мест погребения граждан, которым присвоено звание Героя Российской Федерации. Как следует из документа, средства будут выделять из регионального бюджета. Размер единовременной выплаты ограничен – она не может превышать 500 000 рублей.

Выплата положена при условии нахождения могилы Героя Российской Федерации на территории Орловской области.

Выдается она, в том числе, для проведения работ по обустройству могилы Героя России не позднее 18 месяцев со дня его смерти или со дня присвоения ему этого высокого звания. Иными словами, получить такую помощь из бюджета могут члены семьи умершего или погибшего гражданина, которому присвоено звание Героя России, при условии, что именно они взяли на себя обязательства по обустройству места погребения.

В частности, поддержка вводится для финансового обеспечения дополнительных расходов, связанных с изготовлением и установкой на могиле Героя России надгробия, в том числе если его размер превышает максимум, установленный постановлением правительства Российской Федерации «О порядке изготовления и сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».

За счет бюджетных средств можно оплатить изготовление и установку ограждения могилы, ее благоустройство – в размере, предусмотренном договором со специализированным предприятием в похоронной сфере. Предел, напомним, составляет полмиллиона рублей. Губернаторский указ уже вступил в законную силу, контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

ИА “Орелград”