Годовщину освобождения Мценска отметят фестивалем

Участники смогут использовать любые формы вокального жанра.

Во Мценске 18 июля проведут IV Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «А над Зушей». Мероприятие посвятят 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Начало намечено на 17 часов. Как следует из положения о фестивале, проводится он с целью сохранения культурного и духовного наследия России, формирования чувства патриотизма и активной жизненной позиции поддержки и популяризации военно-патриотической песни и самодеятельного вокального творчества.

Также организаторы ставят задачи по воспитанию чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе военно-патриотической песни, пропагандирующей любовь к Родине, выявлению и поддержке талантливых исполнителей и коллективов, воспитанию эстетического и нравственного сознания граждан России и активному содействии сохранению связей между поколениями, то есть между ветеранами и молодежью.

Фестиваль военно-патриотической песни «А над Зушей» организует Мценский Дворец культуры при поддержке городского отдела культуры и социальной политики. Принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 10 до 55 лет, занимающиеся вокальным творчеством. В частности, организаторы приглашают выступить представителей молодежных общественных организаций, учреждений культуры и дополнительного образования, школьников и студентов.

Фестиваль проведут на площади перед Дворцом культуры. Каждый участник может исполнить только одно произведение, отвечающее теме акции. То есть, содержание песни должно быть не просто актуальным, но и военно-патриотическим. В связи с этим организаторы подчеркивают, что фестиваль посвящен теме подвигов наших соотечественников на всем протяжении российской истории.

«Музыкальные произведения эпохи Великой Отечественной войны должны занять основное место при определении репертуара. Приветствуется выбор песен современных авторов о Родине, солдатском долге и чести, любви к малой родине, – говорится в положении. – Участники могут использовать любые формы вокального жанра. Музыкальное сопровождение – фонограмма (минус), время выступления – не более 5-х минут, исполнение под плюсовую фонограмму не допускается. Все участники фестиваля награждаются благодарностями отдела культуры и социальной политики администрации города Мценска».

ИА “Орелград”