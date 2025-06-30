Глава Дмитровского района отстранен от должности по решению суда

30.6.2025 | 18:32 Важное, Новости, Происшествия

Сергей Козин обвиняется в превышении должностных полномочий.

Фото: vk.com/id686238385

По версии следствия, глава администрации Дмитровского района действовал совместно с первым заместителем Сергеем Котовым. Нарушения были допущены при работах на бульваре на улице Социалистической и площади перед храмом Дмитрия Солунского в городе Дмитровске. Чиновники знали о несоответствии выполненных работ по благоустройству проектно-сметной документации, подписали акты приемки с заведомо ложными сведениями, утвердили завышенные цены на материалы.

Ущерб бюджету муниципального образования составил более 4,7 млн рублей. Главе администрации предъявлено обвинение по п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Прокуратура района обратилась с ходатайством о временном отстранении Сергея Козина от должности. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Постановление пока не вступило в законную силу, отметили в пресс-службе надзорного органа.

Уголовное дело о превышении полномочий находится на рассмотрении в Дмитровском районном суде.

ИА “Орелград”


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