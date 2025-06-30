Замгубернатора оценил перспективы сотрудничества в исправительной колонии №2

Алексей Берестов осмотрел производственную зону учреждения в Ливнах Орловской области.

Мероприятие проведено в рамках развития сотрудничества между уголовно-исполнительной системой и органами государственной власти. Заместителя губернатора по соцполитике сопровождали начальник УФСИН по Орловской области Павел Фёдоров, заместитель начальника Управления Елена Голодникова, а также начальник ИК-2 Александр Черных. В ходе посещения ИК-2 Алексей Берестов осмотрел производственную зону учреждения, учебные классы. Особое внимание было уделено свободным площадям, которые могут быть задействованы для выпуска новой продукции.

По ходе визита стороны обсудили перспективы сотрудничества, определили направления дальнейшего взаимодействия, наметили планы по расширению партнерства с региональными и муниципальными структурами, обобщили в УФСИН России по Орловской области.

Исправительная колония №2 предназначена для мужчин, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы с лимитом наполнения 1310 мест, указано на сайте ведомства. На производственном объекте учреждения осужденные трудятся на швейном производстве. На базе ИК-2 осуществляет деятельность профучилище. В нем обучается осужденные по профессиям: повар, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, оператор швейного оборудования, оператор ЭВ и ВМ, токарь, электросварщик ручной сварки, столяр.

ИА “Орелград”