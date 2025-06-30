Mercedes-Benz опрокинулся в кювет, двое погибли

30.6.2025 | 10:06 Новости, Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе «Орел – Тамбов».

Управление Госавтоинспекции Орловской области

Ночью 29 июня водитель 2005 года рождения управлял автомобилем Mercedes-Benz E200. Он двигался по «Орел – Тамбов» в сторону Ливен. Около 03:40 на 11 километре автодороги автомобиль наехал на бордюрный камень. Машина слетела с трассы и опрокинулась.

Водитель автомобиля и его пассажир 2001 года рождения погибли на месте от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

ИА “Орелград”


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