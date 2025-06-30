В Орле состоится Чемпионат по пляжному самбо

На песок выйдут спортсмены от 18 лет.
4 июля на площади Ленина состоится Чемпионат Орловской области по пляжному самбо среди мужчин и женщин.
Весовые категории спортсменов предстоящего соревнования:
Мужчины 18 и старше: 58, 71, 88, 88+
Женщины 18 и старше: 50, 59, 72, 72+
Запланированная программа данного спортивного мероприятия:
- с 09:00 до 10:00 – взвешивание участников,
- 10:00 – торжественное открытие турнира,
- 10:30 – начало соревнований,
- 14:00 – награждение победителей и призеров.
ИА “Орелград”