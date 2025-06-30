Орловцы массово погружаются в атмосферу 80-х и 90-х

Растущая популярность ретроконтента зафиксирована в Орловской области.

За первое полугодие 2025 года посещаемость сайтов, посвященных 80-м и 90-м годам, выросла на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший интерес проявляют жители в возрасте 35-44 лет (39% аудитории), второе место – пользователи 25-34 лет (33%), третье место — аудитория 45-54 лет (12%). Особая активность отмечена среди молодежи 18-24 лет — рост составил 81%.

Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. На них приходится большая часть дата-трафика на сайтах, погружающих в прошлое. 78% всех интернет-данных орловцы расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов. 11% — зарубежные платформы с культовыми играми. Кроме того, орловцы ухаживают за виртуальными питомцами на старом портале 1999 года. Также увлекаются изучением коллекции программного обеспечения и операционных систем, сравнением работы процессоров 1970-х и 1980-х годов с современными аналогами.

По словам директора МегаФона в Орловской области Сергея Ивочкина, интерес к эпохе 90-х сейчас находится на пике популярности. Чтобы погружение в эпоху было максимально комфортным, компания обеспечивает качественное покрытие сети 4G и регулярно модернизирует инфраструктуру, в том числе усилив сигнал в более чем 13 населенных пунктах региона в текущем году.

ИА “Орелград”