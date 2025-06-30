Праздник «Судбищенский буерак» пройдет под Орлом

Он будет посвящен 470-летию Судбищенской битвы 1555 года.



Орловский областной краеведческий музей анонсировал проведение праздника «Судбищенский буерак», посвященного 470-летию Судбищенской битвы. Он состоится 5 июля 2025 года в селе Старогольское Новодеревеньковского района на территории экопарка «Соты и Варенье». Программа включает в себя работу исторической интерактивной площадки «Судбищенский буерак», которая и будет организована Орловским краеведческим музеем в рамках образовательной программы «Служилый город».

«Посетители смогут ознакомиться с работой нескольких исторических локаций: «Стрелецкий приказ», «Пушкарская слобода», «Лучный тир», а также с выставкой «Русский доспех XVI века» и передвижной выставкой «Судбищенская битва», – рассказали в учреждении. – Для любителей активного участия будут организованы площадки по рубке шашкой и метанию ножей. Площадки будут работать с 10.00 до 16.00 часов».

Начнется же праздник с благодарственного молебна во славу русского воинства, который в 9 часов утра пройдет в храме Богоявления села Старогольское. На 11 часов утра запланировано начало большого праздничного концерта. В нем выступят артисты МБУ «Районный центр культуры», а также фольклорный ансамбль «Каравай» из города Орла, лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

«Приглашаем всех неравнодушных к истории России принять участие в памятных мероприятиях — чтобы вместе сохранить и передать будущим поколениям память о славе и героизме защитников Родины», – говорят в краеведческом музее.

А чуть ранее в тульском филиале музея-заповедника «Куликово поле» открылась фотовыставка «Судбищенская битва. История открытия поля сражения». Она была организована на площадке выставочного зала научного центра «Археология и реставрация» в Туле.

На пресс-конференции, приуроченной к этому событию, ученые Олег Радюш из Института археологии РАН и Артем Крухмаль из музея «Куликово поле» представили находки последних лет, проливающие новый свет на ход битвы и ее масштабы. Напомним, Судбищенская битва состоялась в 1555 году. Ее значение для русской истории много лет недооценивалось, что было связано с недостатком исторической информации об этом событии.

Однако в свете находок последних лет историки начали называть Судбищенскую битву одним из ключевых сражений в истории Московского государства. Итогом стало то, что русские войска под предводительством боярина Ивана Шереметева успешно остановили наступление крымского хана Девлет-Гирея и тем самым заметно укрепили южные рубежи России и борьбе с набегами степных кочевников.

«Сохранение памяти о данном событии имеет огромное значение для патриотического воспитания и понимания исторической преемственности, а также способствует развитию регионального историко-культурного туризма», – подчеркивают в Орловском краеведческом музее.

ИА “Орелград”