В Орле установят 250 контейнеров для сбора мусора

Емкости для ТКО разместят во всех районах города в срок до конца лета.

По словам начальника «Объединённого муниципального заказчика» Ильи Филькина, в Советском районе Орла установят 52 контейнера, в Северном — 29, в Железнодорожном — 79, а в Заводском — 90 контейнеров.

Он уточнил, что емкости для сбора ТКО появятся на улицах Октябрьской, 7 Ноября, 8 марта, 60-летия Октября, Весёлой, Гуртьева, Максима Горького, Сурена Шаумяна, Салтыкова-Щедрина, Полесской, Кустова, Прокуровской, Благининой, Германо, Берёзовой, Запрудной, 1-й Курской, 5 Августа, Гайдара, Деповской, Московской, Паровозной, Пушкина, Лазо, Комсомольской, Линейной, Красина, на Наугорском и Московском шоссе, в Карачевском, Южном, Огородном, Межевом, Аптечном переулках, в посёлке Кирпичного завода, на территории бывшего СНТ «Буревестник» и других.

Всего по городу разместят 250 контейнеров. До конца лета они появятся и в частном секторе.

ИА «Орелград»