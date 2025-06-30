Орловская кооперация может не выдержать роста налогов на 170%

Многие села останутся без доставки продуктов питания.

Председатель Совета Орловского Облпотребсоюза Виктор Найденов выступил на аппаратном совещании в администрации региона 30 июня. Он отметил значимую роль подразделений в обеспечении необходимым жителей отдаленных населенных пунктов. Автолавки добираются туда, где нет ни одного стационарного магазина. Не закрываются убыточные точки, учитывая социальную ответственность. Однако в связи с введением НДС на упрощенную систему налогообложения, налоги в 2025 году увеличиваются на 170% или 212 миллионов рублей.

«Убытки в торговой отрасли прогнозно вырастут на 113 миллионов рублей. Такое увеличение мы можем не выдержать. На примере Должанского РАЙПО: прогнозная сумма налогов составит 12 миллионов (увеличится на 4,8 млн рублей, это 165%). При этом убыток уже был 1,9 млн рублей, и он увеличится до 3,8 млн. При такой тенденции со временем возникает угроза банкротства организации с соответствующими последствиями. Мы принимаем меры для стабилизации: оптимизируем издержки, укрупняем производство, принимаем другие меры, но этого недостаточно».

Виктор Найденов обратился к правительству и облсовету с предложениями о поддержке потребительской кооперации на основе действующей практики других субъектов. Также, по мнению Виктора Найденова, в целях снижения налоговой нагрузки следует направить предложение в Правительство РФ об увеличении порога освобождения от НДС с 60 до 250 миллионов рублей для организаций, работающих на упрощенной системе налогообложения. Также Виктор Найденов попросил предусмотреть предоставление субсидий на модернизацию производственных мощностей, возмещение затрат на горюче-смазочные материалы для обслуживания деревень, удаленных от райцентра, возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг.

«170% рост налоговой нагрузки сельская торговля точно не выдержи, – снова подчеркнул Виктор Найденов. – Кооперация останется в любом случае на рентабельных объектах, но социальную составляющую мы в одиночку точно не вытянем. Поэтому сегодня вопрос стоит остро, и я хотел бы, чтобы нашли какое-то решение для поддержки сельских жителей».

Виктор Найденов подчеркнул, что не надо поддерживать кооперацию, речь идет именно о жителях, которые сейчас уже на сходах высказывают возмущение из-за банкротств предприятий или закрытия убыточных объектов.

«Очень серьезная обстановка. Оптимизма в этом году как-то у нас мало, потому что условия очень жесткие».

Губернатор Андрей Клычков поручил департаментам промышленности и экономики изучить все предложения. Глава региона отметил, что кооперация не в полном виде воспринимается людьми как коммерческая организация, больше – имеющая социальную основу.

«Это налоговое бремя, которое сегодня на федеральном уровне определено, мы его проработаем, безусловно, будем смотреть, какие меры поддержки нужно оказывать».

Андрей Клычков отметил необходимость удержания сети кооперационных структур, начиная от автолавок, заканчивая общепитом. Есть задача сохранения большого коллектива – более 2000 человек, стабильности предприятий.

«Сможем мы федеральные структуры убедить – хорошо. Нет – будем смотреть другие формы. Я готов обращаться и к премьер-министру, и к правительству. Нужно предпринимать меры, потому что без простой автолавки многие села могут остаться без доставки продуктов питания. И этого нельзя допускать», – сказал Андрей Клычков.

Отметим, в рейтинге ЦФО по объемам деятельности Орловская кооперация занимает лидирующую позицию. Она снабжает необходимым почти 40% населения региона. Совокупный объем деятельности в 2024 году достиг 5,9 млрд рублей. В активе 602 объекта хозяйственной деятельности: магазины, кафе, производственные цеха, заготовительные пункты, ярмарки, складские и холодильные помещения.

ИА “Орелград”