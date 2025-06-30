Процедуру ЭКО орловчанкам частично оплатит бюджет

Порядок и условия прохождения процедуры утвердило правительство региона.

Правительство Орловской области утвердило порядок и условия бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения, включающего необходимые генетические и гормональные исследования, а также дополнительные обследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования. Действие документа рассчитано на 2025-2027 годы. Из него следует, что подготовительный этап программы ЭКО реализуется в рамках мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан в Орловской области». Соответственно, и финансируется по этой линии.

Программа экстракорпорального оплодотворения – это базовая программа вспомогательных репродуктивных технологий, а ее подготовительный этап – это проведение бесплатно исследований и обследований назначенных по медицинским показаниям врачом-репродуктологом для дальнейшего проведения программы ЭКО. В Орловской области данная работа поручена Научно-клиническому многопрофильному центру медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой.

Перечень генетических и гормональных исследований, дополнительных обследований при реализации подготовительного этапа программы ЭКО установит региональный департамент здравоохранения. Право на бесплатное прохождение подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения имеют: мужчина и женщина, состоящие и не состоящие в браке, обратившиеся в уполномоченное учреждение для проведения программы ЭКО; одинокая женщина, обратившаяся в уполномоченное учреждение для проведения программы ЭКО.

Реализация права на бесплатное прохождение подготовительного возможна при одновременном соблюдении следующих условий: наличие гражданства Российской Федерации, регистрации по месту жительства или пребывания на территории Орловской области, представление письменного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. При несоблюдении данных условие медучреждение откажет заявителю в прохождении подготовительного этапа программы. А при их соблюдении заявителя направят для прохождения медицинского осмотра к врачу-репродуктологу в порядке очередности, по записи на прием к соответствующему специалисту.

«Проведение медицинского осмотра не может быть позднее 14 рабочих дней со дня обращения в уполномоченное учреждение, – отмечено в постановлении правительства региона. – Расходование средств на реализацию мероприятия по бесплатному прохождению подготовительного этапа программы ЭКО осуществляется путем предоставления уполномоченному учреждению субсидии на иные цели в порядке, установленном правительством Орловской области».

ИА “Орелград”