В Орловской области отчитались о росте сбора налогов

Налоговики подвели итоги работы за первое полугодие.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, итоги работы в первом полугодии текущего года были подведены на ведомственном совещании. Провела его руководитель ведомства Ирина Емельянова. Она отметила, что по итогам отчетного периода в регионе наблюдается положительная динамика роста поступлений налогов во все уровни бюджета. Так, по итогам января-мая 2025 года в консолидированный бюджет РФ было собрано более 25 миллиарда рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 8,4 процента, отмечают в областной налоговой службе. При этом поступления в федеральный бюджет составили 7,7 миллиарда рублей, или на 17,5 процента выше, чем в 2024 году. В территориальный бюджет мобилизовано 17,5 миллиарда рублей с превышением на 4,8 процента к поступлениям января-мая 2024 года.

«Подводя итоги, Ирина Емельянова поставила перед коллективом управления задачи, среди которых обеспечение положительной динамики поступления налогов в бюджеты всех уровней, снижение задолженности, повышение эффективности контрольно-аналитической работы, а также повышенное внимание к новым налогам, специальным налоговых режимам и отраслевым проектам службы», – сообщат пресс-служба УФНС.

Налоговики также напомнили жителям Орловской области о том, что 15 июля – последний день для своевременной уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2024 год. И уже с 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России. Оплатить налог можно в течение всего дня 15 июля. Проще всего это сделать с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

«Речь идет о тех гражданах, кто был обязан представить налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2024 год до 30 апреля 2025 года с исчисленной суммой налога к уплате в ней, – уточнили в ведомстве. – Пользователи сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» могут сформировать платежный документ в своем личном кабинете и уплатить налог онлайн».

ИА “Орелград”