Популярная налоговая рассылка приросла на 2300 подписчиков

Все больше орловцев хотят своевременно узнавать о своих долгах.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 июня 2025 года уже более 49,1 тысячи налогоплательщиков региона представили согласие на информирование о наличии у них задолженности посредством смс-сообщений или электронной почты. В ведомстве отмечают, что популярность данной бесплатной услуги продолжает расти. По сравнению с аналогичной датой 2024 года количество подписчиков увеличилось на 2,3 тысячи.

«Подключить услугу ФНС России по информированию о задолженности могут как физические, так и юридические лица бесплатно, представив согласие установленного образца при личном обращении в налоговый орган или МФЦ, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи, – уточняет пресс-служба регионального Управления ФНС. – Сообщения о налоговой задолженности носят информационный характер, то есть не предусматривают оплату сумм долга, и направляются не чаще одного раза в три месяца при наличии неоплаченных сумм налогов».

Наличие такой подписки позволяет гражданам и организациям быть в курсе своих долгов, ведь о мелкой задолженности в рутине можно случайно забыть. А наличие непогашенного долга, даже совсем небольшого, может привести к неприятной ситуации. Например, к суду о взыскании долга в последующим возбуждением исполнительного производства, неисполнение которого, в свою очередь, чревато, например, ограничением на выезд должника за пределы России.

Кроме того, наличие долгов означает, что государство недосчиталось каких-то сумм. То есть напоминание о долге выгодно и ему. Кстати, рост числа подписчиков услуги по информированию о долгах совпал со снижением совокупной налоговой задолженности в Орловской области. По данным УФНС, по состоянию на 1 мая 2025 года она по отношению к началу года снизилась на 286,3 миллиона рублей, или на 6 процентов. Указанная услуга позволяет контролировать актуальное состояние расчетов, а также помогает предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений.

«Узнать подробности об образовавшейся задолженности по налогам можно в личных кабинетах налогоплательщика на сайте ФНС России или на портале госуслуг, где также можно произвести оплату онлайн либо сформировать платежный документ, – подсказали в областной налоговой службе. – Кроме того, погасить налоговую задолженность можно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин», через отделения банков или терминалы».

ИА “Орелград”