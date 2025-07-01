Опасность плотин оценят в Орловской области

Власти объявили не совсем обычный тендер.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области объявил тендер на право оказания услуг по расчету вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений (ГТС). Кроме того, подрядчик должен будет провести так называемое преддекларационное обследование в соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений».

Цена контракта составит без малого 700 тысяч рублей, средства будут выделены из областного бюджета. В рамках контракта подрядчику предстоит обследовать восемь плотин на территории Корсаковского района. Они расположены на реке Грунец и на безымянных ручьях, впадающих в реки Зушу и Наречье. На исполнение контракта подрядчику отводится 90 дней. Оценивать вероятный ущерб, например, в случае разрушения дамб и плотин из-за плохого технического состояния либо природных стихийных бедствий, будут в рублях по методике Ростехнадзора.

В частности, исполнителю предстоит провести анализ прогнозируемых сценариев наиболее тяжелой и наиболее вероятной аварий ГТС, в котором должны быть отражены данные о возможной зоне воздействия аварии, значения величин негативных воздействий, а также сведения о вероятности каждого сценария возникновения аварии. Помимо расчета вреда в денежном выражении предстоит провести и расчет расходов на ликвидацию последствий аварии. На основании полученных данных областные власти решат, что делать с обследованными гидротехническими сооружениями.

Согласно ежегодному региональному докладу об экологии, гидротехнические сооружения, подведомственные Росводресурсам, на территории Орловской области отсутствуют. Основная часть ГТС ранее находилась на балансе сельскохозяйственных предприятий, сооружения использовались для гидромелиорации. Следует отметить, что значительная часть ГТС длительное время эксплуатировалась без проведения необходимых ремонтных работ и без квалифицированного персонала. Поэтому многие плотины сейчас находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

По мнению экспертов, эксплуатация плотин с нарушением установленных требований на малых реках приводит к уменьшению степени промывки русел водотоков, их заиливанию и зарастанию, что, в свою очередь, снижает самоочищающую способность рек. Вместе с тем, ГТС крупных водохранилищ, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, находятся в удовлетворительном состоянии.

«Обеспечение безопасного функционирования ГТС, снижение риска возникновения связанных с ними техногенных катастроф, а также приведение сооружений в надлежащее техническое состояние, решение вопросов законности их использования и надлежащей эксплуатации требуют применения программного подхода», – говорится в докладе об экологии Орловской области.

ИА “Орелград”