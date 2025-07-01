На Орловщине средняя зарплата перевалила за 100 тысяч рублей

Получают такой заработок только финансисты и страховщики.

Орелстат представил очередной ежемесячный рейтинг средних зарплат в разрезе отраслей. Статистики подчеркивают, что в оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется дифференциация, причем достаточно значительная. Так, впервые за долгое время средняя заработная плата одного из секторов экономики перевалила за 100 тысяч рублей. Сообщается, что работники организаций финансовой и страховой деятельности по итогам апреля 2025 года в среднем заработали по 104 659 рублей. Они уверенно лидируют в рейтинге, причем не уступают никому первую строчку уже много лет.

Следующие за ними отрасли позиции периодически меняют. Так, на второй строчке в свежем рейтинге находятся предприятия сельского и лесного хозяйств, а также сферы охоты, рыболовства и рыбоводства, средний заработок в которых достиг отметки в 74 708 рублей, на третьем – предприятия обрабатывающих производств со средним заработком в размере 71 504 рубля в месяц.

Немного подправили свое положение, в том числе материальное, государственные и муниципальные служащие, хотя вернуться в тройку лидеров, откуда они вылетели несколько месяцев назад, им пока не удалось. Тем не менее, у сферы государственного управления в свежем рейтинге четвертое место и средний заработок в размере 68 209 рублей. Правда, вплотную к ним подобрались предприятия сферы транспортировки и хранения (67 577 рублей) и организации, работающие в области информации и связи (67 089 рублей). Отрыв чиновников от них минимален, и все может поменяться уже в следующем рейтинге.

Что касается остальных отраслей, то они разместились следующим образом: сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром – 65 652 рубля в месяц, строительство – 64 923 рубля, предприятия оптовой и розничной торговли – 62 167 рублей, организации и учреждения здравоохранения и социальных услуг – 48 537 рублей, учреждения культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 47 942 рубля, сфера образования – 45 321 рубль в месяц.

В целом по региону среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в апреле 2025 года составила 62 074 рубля. Как уже рассказывал «Орелград», по сравнению с мартом 2025 года она увеличилась на 4,8 процента, а по сравнению с апрелем предыдущего года – на 19,2 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2025 года выросла по сравнению с апрелем 2024 года на 7,9 процента.

ИА “Орелград”