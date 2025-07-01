В Орле запретили снос снесенного дома-памятника

Соответствующий приказ издало управление по государственной охране памятников.

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов издал приказ об утверждении границ и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Здание бывшего депо готового платья», XIX века. В реестре памятников это здание значится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 2. Пикантность ситуации заключается в том, что данное здание при таинственных обстоятельствах было снесено еще в начале 2000-х годов.

Старожилы его помнят, этот дом-памятник стоял рядом с Александровским мостом. Но спасти его от разрушения и сноса не смог даже официальный статус. И вот теперь существующий только на бумаге памятник официально получил правовой режим использования его территории. Прежде всего, в его границах, а территория сейчас представляет собой фактически пустырь, запрещается снос объекта культурного наследия, что выглядит довольно иронично.

Не менее иронично под запрет попало возведение пристроек к объекту культурного наследия и изменение традиционных характеристик здания, влекущее за собой причинение вреда в виде реального ущерба и (или) умаление его историко-культурной ценности. Однако стоит обратить внимание на то, что на территории памятника также запрещается возведение объектов капитального строительства и парковка автотранспорта, за исключением автомашин специального назначения.

Одновременно на территории объекта культурного наследия разрешается проведение работ, направленных на его сохранение, в том числе ремонт, реставрация, консервация и приспособление памятника для современного использования. Если кто-то кому-то разрешит под видом реставрации возвести новое здание, то этим лицам стоит учитывать то, что новым приказом перечисленные виды работ разрешены только без изменений особенностей, составляющих предмет охраны памятника, на основании проектов, выполненных, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

Также особый правовой режим допускает модернизацию и прокладку инженерных сетей, не создающих угрозу объекту культурного наследия, ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Разрешено размещение на территории объекта культурного наследия стендов и иных средств наглядной агитации, но только в исключительных случаях, по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Разрешено благоустройство, в том числе устройство отмосток и иных сооружений инженерной защиты объекта культурного наследия, плиточного и иного покрытия, устройство наружного освещения, но с учетом влияния светового потока на восприятие объекта культурного наследия, а также проведение земляных работ – только при прокладке и реконструкции инженерных сетей, обеспечивающих эксплуатацию объекта культурного наследия.

ИА “Орелград”