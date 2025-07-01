Продажи безалкогольных напитков возьмут под надзор

Региональный государственный надзор вводит орловское правительство.

Правительство Орловской области издало постановление о региональном государственном контроле в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Надзор вводится только в границах Орловской области. Его предметом является соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянско-фермерскими хозяйствами, иностранными гражданами и лицами без гражданства запретов и ограничений, установленных Федеральным законом «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним…».

Региональный государственный контроль возложен на департамент промышленности и торговли Орловской области. В частности, сотрудники департамента будут проверять здания, помещения и сооружения, которые используются для розничной продажи указанных выше напитков. Сотрудники департамента должны вести учет таких объектов, собирать, обрабатывать и анализировать информацию о них, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, отслеживать общедоступную информацию, например, публикуемую в СМИ и социальных сетях. Как и в других поднадзорных сферах, предприятия классифицируют по степеням риска нарушения закона, от которых будет зависеть строгость контроля и количество проверок. Предусмотрено три категории риска: средний, умеренный и низкий риск.

Для оценки вероятности нарушения используются следующие индикаторы риска: отсутствие регистрации контролируемого лица в государственной информационной системе мониторинга оборота товаров (ГИС МТ); наличие в ГИС МТ на первые числа текущего и предыдущего кварталов сведений о доле продаж таких напитков в объеме от 0 до 50 процентов из общего количества проданных маркированных товаров. Так, критерием отнесения объектов к категории среднего риска является наличие вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания контролируемому лицу за нарушение правил продажи безалкогольных тонизирующих напитков.

Если владелец торговой точки в течение года получил два и более предостережений, его отнесут к категории умеренного риска. А к категории низкого риска отнесут всех тех, кто на нарушениях, в том числе потенциальных, пока не попадался. В постановлении правительства подчеркнуто, что плановые контрольные мероприятия при осуществлении регионального государственного надзора не проводятся. А проведение обязательных профилактических визитов зависит от категории риска: один визит в три года – для объектов среднего риска, один визит в четыре года – для объектов умеренного риска. Объекты низкого риска чиновники не будут посещать даже с профилактическими визитами.

ИА “Орелград”