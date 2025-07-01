Новогодние каникулы орловцев продлятся 12 дней

Также в будущем году жителей Орловской области ожидают пять трёхдневных выходных.

Это следует из проекта календаря праздничных и выходных дней на 2026-й год. Егор опубликовало Министерство труда России.

Согласно проекту, ближайшие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. То есть — 12 дней.

Также в будущем году запланировано пять трёхдневных выходных:

с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества),

с 7 по 9 марта (Международный женский день),

с 1 по 3 мая (Праздник весны и труда),

с 9 по 11 мая (День Победы),

с 12 по 14 июня (День России).

Кроме того, внеочередным выходным станет 4 ноября (День народного единства).

ИА «Орелград»