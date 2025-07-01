Орловский кинотеатр «Родина» купил Олег Карпиков

Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью.

Информацию разместило издание «Уездный город Ливны».

«Совсем недавно мы купили кинотеатр «Родина» и планируем сделать там ещё одно культурное пространство для города», – рассказал Карпиков. Как сообщает СМИ, сначала здание полностью приведут в порядок, а затем обустроят там картинную галерею. Кроме того, будет сохранён и зал для просмотров фильмов.

«К сожалению, затягивается вопрос с теплоснабжением – подумайте, с 2008 года объект не отапливался, разрушался, я даже не предполагал, с чем нам придётся столкнуться, когда мы покупали этот объект», – признался бизнесмен.

Напомним, здание кинотеатра является объектом культурного наследия и памятником архитектуры. Охранное обязательство утвердили в минувшем году.

ИА «Орелград»