Орловчанка получила выплаты по поддельному свидетельству о рождении

1.7.2025 | 10:23 Закон и порядок, Новости

Дело рассматривал Заводской районный суд Орла.

Фото: ИА «Орелград»

Обвинение в мошенничестве при получении выплат предъявили жительнице Орловского муниципального округа.

Как установил суд, женщина приобрела поддельное свидетельство о рождении ребенка. Она использовала фиктивный документ для оформления пособий, а также других выплат.

В итоге с марта 2022-го по декабрь 2024-го орловчанка незаконно получила около 740 тысяч бюджетных рублей. Тем самым она нанесла ущерб России и Орловщине.

Суд приговорил её к двум годам условного срока (с испытательным сроком в полтора года). Также удовлетворены иски о взыскании причинённого ущерба. На имущество женщины наложен арест.

Также прокуратура Орловской области сообщает, что материалы уголовного дела, связанные с «продавцом» поддельного документа, выделены в отдельное производство.

ИА «Орелград»


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