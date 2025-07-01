Компания Маркина получила крупный контракт в Орловской области

Благоустройство общественной территории «Тропой рубиновой лани» – 65 млн рублей.

Контракт между администрацией Шаблыкинского района и ООО «Триумф» был подписан 30 июня. Цена – 65 128 278 рублей 60 копеек. Подрядчик займется преображением площади Ленина в поселке городского типа Шаблыкино. Проект «Тропой рубиновой лани» стал одним из победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

По данным kartoteka.ru, ООО «Триумф» зарегистрировано в Орле в 2017 году. В настоящий момент учредителем и генеральным директором компании является Алексей Маркин. В начале коммерческого пути «Триумфом» руководил Михаил Маркин. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 38,5 млн рублей.

Много госконтрактов было с 2019 по 2020 год. «Триумф» активно работал с УКС (позже ОМЗ Орла), благоустраивал детский парк, парк Победы, частично объекты Горпарка. Работы сопровождались как скандалами, так и уголовными делами. Например, в парке Победы стартовали до того, как проект согласовал горсовет.

В 2021 году стало известно, что ФСБ пришла с обысками в компании семьи Маркиных. В сентябре 2022 года были задержаны фигуранты по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве школы на Зеленина. Среди них Михаил Маркин, которому было подконтрольно ООО «Техспецкомплект» (которое, наряду с «Триумфом» активно занималось благоустройством). В ноябре 2023 года прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в сумме более 58 млн рублей. С целью незаконной минимизации обязательств применялась схема формального дробления бизнеса.

В январе 2025 Михаил Маркин, до вынесения приговора по делу о мошенничестве, отправился на СВО. В июне экс-депутат облсовета Валентина Остроушко сообщила, что «любимый подрядчик губернатора» замечен в Орле.

ИА “Орелград”