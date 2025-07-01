Сегодня в Орле на маршрут №16 вернутся автобусы «ТТП»

1.7.2025 | 10:33 Новости, Транспорт

Об этом сообщили в соцсетях.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Новость опубликовало сообщество «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» «Вконтакте».

Как сообщают авторы публикации, это стало возможным, в том числе, благодаря возвращению в эксплуатацию автобусов «ПАЗ Вектор NEXT». Утверждается, что «Трамвайно-троллейбусное предприятие» окончательно выкупило их из лизинга и теперь постепенно готовит к работе.

Напомним, автобусный маршрут №16 связывает остановки «Улица Планерная» и «ОАО «Северсталь-метиз»».

«ТТП» отказалось от его обслуживания в феврале этого года. Затем проблема решалась с помощью заключения прямых муниципальных контрактов.

ИА «Орелград»


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