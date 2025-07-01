Спасатели вытащили из воды орловца с инсультом

ЧП случилось на реке Сосна.

Новость сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Известно, что всё произошло накануне около 19 часов. Мужчина начал тонуть в реке Сосна рядом с постом спасателей. Орловец звал на помощь.

Сотрудники МЧС услышали крики, достали утопавшего из воды и передали медикам.

Оказалось, что он даже не собирался купаться. «У мужчины случился инсульт, отказали ноги, и он упал в воду», – пояснили в ведомстве.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 28 раз. 11 пришлись на ликвидацию возгораний, остальные 17 – на другие происшествия.

ИА «Орелград»