Спасатели вытащили из воды орловца с инсультом

1.7.2025 | 10:45 Новости, Происшествия

ЧП случилось на реке Сосна.

Фото: 57.mchs.gov.ru

Новость сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Известно, что всё произошло накануне около 19 часов. Мужчина начал тонуть в реке Сосна рядом с постом спасателей. Орловец звал на помощь.

Сотрудники МЧС услышали крики, достали утопавшего из воды и передали медикам.

Оказалось, что он даже не собирался купаться. «У мужчины случился инсульт, отказали ноги, и он упал в воду», – пояснили в ведомстве.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 28 раз. 11 пришлись на ликвидацию возгораний, остальные 17 – на другие происшествия.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования