Стало известно, как орловчанка оформила выплаты на нерожденного ребенка

Всплыли подробности дела, о котором сообщила прокуратура региона.

Как уже рассказывал «Орелград», любопытное дело рассматривал Заводской районный суд города Орла. Жительница Орловской области угодила под суд за аферу с социальными выплатами. По сообщению прокуратуры региона, для оформления выплат она использовала поддельное свидетельство о рождении ребенка. Причиненный ею ущерб РФ и Орловской области составил 740 тысяч рублей. Решение по данному уголовному делу уже вступило в законную силу.

Как стало известно, оно рассматривалось с участием представителей двух потерпевших сторон – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области и Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Женщину обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с социальными выплатами).

Как следует из материалов дела, подсудимая от некоего человека, материалы в отношении которого выделены в отдельное уголовное производство, узнала о возможности изготовления документов, позволяющих получать пособия и иные социальные выплаты. Женщина решила этим воспользоваться, хотя и понимала, что изготовление таких «документов» является незаконным.

Она заплатила 150 000 рублей пока еще неустановленному следствием человеку за фиктивное свидетельство о рождении ребенка. Оно якобы было выдано органом ЗАГСа города Москвы через Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Измайлово. В действительности ребенка орловчанка не рожала. Тем не менее, она отправилась с липовым свидетельством в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области и представила там заведомо ложные и недостоверные сведения.

Дело в том, что закон дает право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Такое право возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе. В данном случае орловчанка просила назначить ей единовременное пособие, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячное пособие на питание с молочной кухни для детей до 3 лет.

Ей это удалось, и она получила единовременную выплату в сумме 20 472 рубля, ежемесячную выплату на ребенка на общую сумму 115 714 рублей, а также выплату на молочную кухню на общую сумму 9052 рубля. На этом она не остановилась и вскоре подала в соцучреждение еще одно заявление – о назначении ей ежемесячного пособия на ребенка, проживающего в зоне, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС. После чего получила еще 60 802 рубля. Но потом ее разоблачили.

Как установили следствие и суд, в результате преступных действий подсудимой государству был причинен материальный ущерб на сумму 220 266 рублей. Как оказалось, тем же преступным путем женщине удалось получить и региональные социальные выплаты, обманутым оказался уже областной департамент. В данном случае Орловской области был причинен материальный ущерб на сумму 526 117 рублей. В судебном заседании подсудимая полностью признала себя виновной и получила наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, суд обязал ее вернуть в бюджет всю незаконно полученную ею сумму.

ИА “Орёлград”