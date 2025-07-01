Проекты бизнес-парков будет оценивать спецкомиссия

Новые требования к оценке проектов утвердили областные власти.

Департамент промышленности и торговли Орловской области объявил о начале приема заявок для проведения предварительной оценки проектов по созданию или развитию индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков на территории региона. А чуть ранее правительство Орловской области утвердило новый порядок проведения предварительной оценки таких проектов. Заниматься этим поручено специально созданной комиссии. Возглавил ее Денис Леонов, руководитель регионального департамента промышленности и торговли. А заместителем председателя комиссии стал Сергей Антонцев, глава регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности.

Комиссия будет оценивать проекты, представленные юридическими лицами. К последним предъявлены обязательные требования. Так эти юрлица должны быть зарегистрированы в установленном законодательством порядке на территории Орловской области. Они должны являться управляющими компаниями индустриального промышленного парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка. Реализация их проектов за счет средств субсидии должна быть рассчитана на срок, не превышающий двух лет, и т.д.

Для комиссии правительство установило четкие критерии предварительной оценки проектов. К таковым отнесены: полнота и качество представленной обосновывающей документации, в том числе предпроектной и проектной документации; количество действующих на территории Орловской области индустриальных парков; доля подтвержденного частного софинансирования проекта по созданию или развитию парка (должна составлять не менее 30 процентов общей стоимости); количество резидентов на 10-й год со дня ввода парка в эксплуатацию (должно быть не менее 12 единиц); технологическое присоединение парка к объектам электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и линиям связи; доступность транспортной инфраструктуры и прочее.

Создание указанных парков предполагает возможность государственного субсидирования, причем средства выделяют из федерального бюджета. Но для их получения регион должен подать заявку на финансирование конкретного проекта. По сути, спецкомиссия на местном уровне оценивает заявки от управляющих компаний для включения лучших проектов в региональную заявку. Поэтому в число ее полномочий включена оценка бизнес- и мастер-планов создания или развития парков.

ИА “Орелград”