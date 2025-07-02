Амчанин зарезал собутыльника за оскорбление матери

Причиной убийства стал бытовой словесный конфликт.

Мценский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении амчанина, признав его виновным в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья. Дело было заведено по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Как сообщает пресс-служба суда, в ходе судебного разбирательства было установлено, что в ноябре 2024 года осужденный и его знакомый на кухне распивали спиртное. На почве личной неприязни между ними произошел словесный конфликт. Потерпевший то ли намеренно, то ли случайно оскорбил мать своего собутыльника, за что лишился жизни.

«Оскорбленный мужчина не смог стерпеть поведение знакомого, – информирует пресс-служба суда. – Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он, с целью причинения смерти своему обидчику, взял со стола нож и нанес сидящему за столом потерпевшему один удар в грудь, то есть в область расположения жизненно важных органов».

Несмотря на полученное ранение, потерпевший сумел встать из-за стола и направился в сторону осужденного. Увидев это, последний схватил с печки металлическую кочергу и еще дважды ударил ею потерпевшего. Тот пытался защититься, выставив руки вперед, но осужденный продолжил его бить, удары пришлись по телу и голове. Под натиском убийцы потерпевший упал на пол и потерял сознание.

«В свою очередь, осужденный с целью оказания лежащему на полу потерпевшему неотложной медицинской помощи подошел к нему и стал делать ему массаж сердца. Его усилия реанимировать потерпевшего и вернуть его к жизни были тщетны», – отметили в суде. Потерпевший скончался, а причиной его смерти, как позже установила экспертиза, стал еще первый удар ножом в грудь. Последующие удары были не смертельными. Следствие и суд квалифицировали действия амчанина, как умышленное причинение смерти другому человеку.

Свою вину он полностью признал, в содеянном раскаялся. Государственный обвинитель просил для него наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд назначил наказание в виде в виде 9 лет лишения свободы, отбывать которые определил в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

ИА “Орелград”