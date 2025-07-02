Директора орловского МУПа будут судить за присвоение

Речь идёт о сумме в 590 тысяч рублей.

На данный момент дело передано в суд. Обвиняемая — теперь уже экс-глава МУП «Коммунальщик» из Свердловского района. Об этом рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Женщине вменяют статью «присвоение» (160 УК РФ, часть 3). Как установило следствие, преступления происходили с октября 2020 по август 2023. Обвиняемая издавала приказы о поощрении работников доплатами и премиями — незаконно, без согласования с районной администрацией. Одним из получателей являлась она сама.

После этого орловчанка давала незаконные устные указания сотрудникам бухгалтерии (которые не знали о преступном характере этих распоряжений). В итоге, вопреки законодательству, ей начислили 590 тысяч 295 рублей. Женщина распорядилась деньгами по собственному усмотрению.

«На имущество обвиняемой наложен арест», – уточнили в СКР.

Также в ведомстве рассказали, что уголовное дело возбуждено по материалам деятельности Управлений ФСБ и УМВД России по Орловской области – и на основании постановления прокуратуры.

ИА «Орелград»