Орловские налоговики создали профсоюз

Почти 90 процентов сотрудников ведомства уже пожелали в него вступить.

Профессиональный союз работников налоговых органов появился в Орловской области. На сегодняшний день запись о его создании в региональном управлении уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Причем уже почти 89 процентов от общей численности сотрудников управления направили свои заявления о вступлении в профсоюз. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области.

Вопрос обсуждался на заседании ведомства, где подводились итоги работы за первую половину 2025 года. Об этапах создания профсоюза коллегам доложил заместитель начальника правового отдела №1 Михаил Шаляпин. По его словам, решение о создании организации «Профессиональный союз работников налоговых органов Орловской области» было принято еще в апреле текущего года на учредительном собрании.

«Профсоюз помогает защитить трудовые права, занимается просветительской и консультационной деятельностью, контролирует соблюдение условий труда, реализовывает социальные программы, оказывает помощь в адаптации молодых специалистов, а также занимается другими социально значимыми на предприятии вопросами», – процитировала Михаила Шаляпина пресс-служба УФНС.

Заместитель начальника отдела кадров Карина Музалева в свою очередь рассказала, что в современной рабочей среде профессиональные компетенции становятся ключевыми факторами эффективности и результативности деятельности. Именно поэтому термины «профессиональное развитие» и «культура непрерывного обучения» приобретают особый смысл с позиции методов развития адаптивности сотрудников.

«Спикер подчеркнула, что для успешного выполнения работы на определенной должности или категории должностей будет разработана так называемая матрица компетенций, которая поможет сотрудникам стать максимально эффективными при исполнении своих обязанностей», – добавили в пресс-службе налогового управления.

Ранее состоялась отчетно-выборная конференция Орловской областной организации профсоюза работников культуры. Как сообщала Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО), в ее работе принимали участие 48 делегатов, представлявших большинство первичных профсоюзных организаций отрасли. Делегаты заслушали отчет председателя областной Тамары Казаковой о проделанной за пять лет работе.

«В отчетном периоде было заключено отраслевое соглашение между Департаментом культуры Орловской области и областной организацией профсоюза культуры, – отмечала ФПОО. – А вот с Департаментом физкультуры и спорта заключить подобное соглашение пока не получается, несмотря на активные действия со стороны профсоюзной организации. Отраслевые соглашения заключены во всех муниципальных образованиях, в них учтены предложения профсоюзов, достигнуты договоренности по оплате труда, повышению базовых ставок, гарантиям прав профсоюзной деятельности».

ИА “Орелград”