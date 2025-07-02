В больнице Семашко впервые удалили тромб из мозга

2.7.2025 | 10:30 Медицина, Новости

Об операции рассказали в соцсетях орловского медучреждения.

Фото: vk.com/bsmpsemashko

93-летний пациент экстренно поступил в больницу после вызова «Скорой помощи». У пожилого мужчины наблюдались признаки инсульта. В частности, верхняя и нижняя конечности утратили чувствительность, а также способность двигаться.

Врачи решили впервые применить рентгенохирургический метод лечения болезни. Пациент прошёл компьютерную томографию, затем – компьютерную томографическую ангиографию (подробное исследование кровеносных сосудов). В одном из сосудов головного мозга обнаружили тромб, перекрывший просвет.

Дежурный хирург Андрей Лапинас успешно провёл операцию по извлечению тромба. Как отметили в учреждении, она является малотравматичной. Однако делать такую операцию можно только в первые шесть часов после начала заболевания.

На данный момент у пациента уменьшились неврологические проявления инсульта. Специалисты отмечают положительную динамику. «О прогнозе заболевания сейчас говорить пока рано, но однозначно, что без проведённой операции шансы пациента на восстановление были крайне малы», – пояснил Александр Дубинин, заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

ИА «Орелград»


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