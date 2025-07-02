ГАИ напомнила орловцам об ограничениях

2.7.2025 | 15:10 Новости, Транспорт

Перекрёсток Горького и 60-летия Октября останется сложным местом до конца этого месяца.

Фото: vk.com/public99100082

Временные ограничения движения введены до 31 июля. Причиной являются работы по модернизации городской теплосети. Они ведутся у дома по Максима Горького, 50-А.

«Просьба к водителям быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учётом изменений», – указали в орловской Госавтоинспекции.

Впрочем, работы стартовали ещё месяц назад. Они повлияли и на движение троллейбусов. Кроме того, была временно перенесена остановка общественного транспорта.

ИА «Орелград»


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