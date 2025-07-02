В Орловской области запланировали установку памятников Героям ДНР

О бюстах Владимира Жоги и Александра Захарченко рассказал Петр Матвейчук.

Глава Малоархангельского района поделился новостью в соцсетях. Парк Защитников Отечества создадут в рамках проекта «Аллея Российской Славы». Запланирована установка бюста Героя Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, а также бюста Героя Донецкой Народной Республики и Героя Российской Федерации Владимира Жоги. Сроки реализации и источник финансирования Петр Матвейчук не указал.

Отметим, в Орле в январе 2023 года анонсировали появление сквера Героев Донбасса. Весной начали обсуждать концепцию. Администрация опубликовала несколько иллюстраций с мероприятия. Сообщалось, что на проект выделено 600 тысяч рублей. К июлю 2025 года зелена зона не претерпела никаких изменений.

ИА “Орелград”