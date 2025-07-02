В Орловской области запланировали установку памятников Героям ДНР

2.7.2025 | 9:24 Важное, Культура, Новости

О бюстах Владимира Жоги и Александра Захарченко  рассказал Петр Матвейчук.

Фото: Петр Матвейчук

Глава Малоархангельского района  поделился новостью в соцсетях. Парк Защитников Отечества создадут в рамках проекта «Аллея Российской Славы». Запланирована установка бюста Героя Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, а также бюста Героя Донецкой Народной Республики и Героя Российской Федерации Владимира Жоги. Сроки реализации и источник финансирования Петр Матвейчук не указал.

Отметим, в Орле в январе 2023 года анонсировали появление сквера Героев Донбасса. Весной начали обсуждать концепцию. Администрация опубликовала несколько иллюстраций с мероприятия. Сообщалось, что на проект выделено 600 тысяч рублей.  К июлю 2025 года зелена зона не претерпела никаких изменений.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования