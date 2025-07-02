С «Орёлгортеплоэнерго» взыщут 138 миллионов

Такое решение вынес Арбитражный суд Орловской области.

Иск подавал ООО «Газпром межрегион газ Орёл». Речь идёт о сумме в 138,5 миллиона рублей (против изначальной в 188,5 миллиона).

Как пишет «Коммерсант», разбирательство началось в апреле. Однако это не первый и, видимо, не последний процесс с участием этих сторон. С 2010 года они встречались в арбитраже 9 раз.

Также на данный момент рассматриваются три иска «Газпром межрегион газ Орёл» к «Орёлгортеплоэнерго» о долгах за поставленный газ, в общей сложности, на 179,4 миллиона рублей.

Напомним, ранее ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» отсудила у «Мценск-Тепло» сначала около 40 миллионов, затем — ещё около 30.

ИА «Орелград»