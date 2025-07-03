Больница Боткина приобрела новый УАЗ

Его используют для оказания паллиативной помощи.

Как рассказали в учреждении, автомобиль закупили по бюджетной субсидии.

Машина позволит врачам больницы совершать около 20 выездов за неделю. Это позволит пациентам получать своевременную и качественную поддержку.

«Новый транспорт — это очередной этап в улучшении доступа к необходимой медицинской помощи», – отметили в больнице.

В декабре 2022-го учреждение сообщило о выходе на линию нового автомобиля «Лада». Машина также предназначалась для доставки врачей к пациентам.

ИА «Орелград»