Больница Боткина приобрела новый УАЗ

3.7.2025 | 13:35 Медицина, Новости, Транспорт

Его используют для оказания паллиативной помощи.

Фото: vk.com/bolnicabotkina

Как рассказали в учреждении, автомобиль закупили по бюджетной субсидии.

Машина позволит врачам больницы совершать около 20 выездов за неделю. Это позволит пациентам получать своевременную и качественную поддержку.

«Новый транспорт — это очередной этап в улучшении доступа к необходимой медицинской помощи», – отметили в больнице.

В декабре 2022-го учреждение сообщило о выходе на линию нового автомобиля «Лада». Машина также предназначалась для доставки врачей к пациентам.

ИА «Орелград»


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