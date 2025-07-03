Орловщина передала на СВО три КамАЗа

3.7.2025 | 13:23 Важное, Новости, СВО

Грузовики помогут военнослужащим на Харьковском направлении.

Фото: vk.com/nf_orel

Отправку автомобилей организовал Народный фронт Орловской области – вместе с Управлением мелиорации земель по Орловской области. Ранее грузовики выполняли задачи в сфере сельского хозяйства.

Теперь КамАЗы понадобились на специальной военной операции. Там они помогут ремонтировать дороги, перевозить грузы и осуществлять инженерные работы.

На данный момент Народный фронт Орловской области отправил на СВО 87 единиц техники, а также около 8 500 тонн гуманитарной помощи.

ИА «Орелград»


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