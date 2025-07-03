Госдолг Орловщины вырос примерно на миллиард

Таковы свежие официальные данные.

На начало этого месяца объём госдолга Орловской области составил 24,143 миллиарда рублей. За месяц показатель повысился сразу на 985 миллионов.

Как поясняется на портале Орловской области, увеличение связано с привлечением бюджетного кредита по ставке 0,1 процента. Областные власти планируют погасить его уже 31 июля, причём «за счёт собственных доходов региона».

Также указывается, что вся сумма государственного долга приходится не на коммерческие, а только на бюджетные кредиты.

ИА «Орелград»