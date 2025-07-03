В Орловской области составлено 30 протоколов за нарушения при управлении СИМ

3.7.2025 | 16:13 Новости, Транспорт

Такова статистика этого года.

ИА “Орелград”

При этом три нарушения оказались допущены в состоянии опьянения.

Данные озвучили в областном Управлении ГАИ на пресс-конференции. Информацию опубликовал «Первый областной».

Напомним, что к средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие популярные современные средства передвижения.

Кроме того, в этом году в отношении водителей мототранспорта возбуждено 680 административных дел. Чаще всего мотоциклистов карают за отсутствие прав (149 случаев) и превышение скорости (столько же). В 25 случаях дела возбудили в связи с признаками опьянения.

ИА «Орелград»


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