Мэрия Орла прояснила ситуацию с территорией у Южного рынка

Ждать скорых перемен не стоит.

ИА «Орелград» получило официальный ответ на запрос, связанный с этой ситуацией. Речь идёт об участке улицы Комсомольской, расположенном у Южного рынка. Как рассказывают местные жители, здесь стояли остановочные павильоны и существовала зелёная зона.

После начала масштабного ремонта улицы (на участке между Карачевским и Кромским шоссе) остановки демонтировали, а зелёную зону засыпали щебёнкой (не покрыв сверху ничем другим). В итоге орловцам приходится ждать транспорта под открытым небом и ходить по щебню.

Напомним, ремонт начинал ООО «Монолитстрой» – ещё в 2023-м году. Однако компания не уложилась в сроки. В апреле этого года стало известно, что завершать ремонтные работы придётся «Спецавтобазе».

Как стало ясно из ответа, полученного «Орёлградом», дальнейшее благоустройство территории (в виде остановок и асфальта) именно в рамках ремонта Комсомольской не планируется. Это не было предусмотрено ни документацией «Монолитстроя», ни планами «Спецавтобазы».

Тем не менее, «возможность асфальтирования» будет всё же рассмотрена — но только в четвёртом квартале этого года. Причём – «после определения источников финансирования и поступления денежных средств». Об этом сообщил Никита Митряев, глава Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла.

ИА «Орелград»