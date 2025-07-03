Мэрия Орла рассказала о сроках и планах на Колхозную

3.7.2025 | 11:40 ЖКХ, Новости

Капитальный ремонт улицы выполнит «Газ Ресурс».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Работы стартуют на следующей неделе и должны быть завершены к 10 июня будущего года.

Комплексное обновление улицы включает в себя ремонт и восстановление асфальтового покрытия, установку новых бордюров, обустройство съездов к домам, «карманов» и парковок.

На Колхозной разместят новые дорожные знаки и тактильные указатели, а также остановочный павильон. Освещение усилят за счёт устройств с люминесцентными лампами.

В финале ремонта будет благоустроена прилегающая территория. По условиям контракта, здесь посадят 5 тысяч квадратных метров газона, а также деревья и кустарники.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла, ссылаясь на «Спецавтобазу».

ИА «Орелград»


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