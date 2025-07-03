Мэрия Орла рассказала о сроках и планах на Колхозную

Капитальный ремонт улицы выполнит «Газ Ресурс».
Работы стартуют на следующей неделе и должны быть завершены к 10 июня будущего года.
Комплексное обновление улицы включает в себя ремонт и восстановление асфальтового покрытия, установку новых бордюров, обустройство съездов к домам, «карманов» и парковок.
На Колхозной разместят новые дорожные знаки и тактильные указатели, а также остановочный павильон. Освещение усилят за счёт устройств с люминесцентными лампами.
В финале ремонта будет благоустроена прилегающая территория. По условиям контракта, здесь посадят 5 тысяч квадратных метров газона, а также деревья и кустарники.
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла, ссылаясь на «Спецавтобазу».
ИА «Орелград»