Выпускники Орловской области используют второй шанс на ЕГЭ

Пересдают один из предметов до завершения приемной кампании.

Возможностью решили воспользоваться 562 выпускника, среди которых пять учащихся из Курской области. Дополнительные экзамены проходят в два дня:

3 июля русский язык (39 участников); физика (17 участников); химия (39 участников); английский язык (письменная часть, 20 участников); литература (16 участников); информатика (КЕГЭ, 83 участника).

4 июля математика профильного уровня (56 участников); биология (48 участников); история (15 участников); обществознание (198 участников); математика базового уровня (4 участника); английский язык (устная часть, 20 участников).

В департаменте образования Орловской области сообщили, что для проведения экзаменов организовано восемь пунктов на базе школ региона, два – на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья. За объективностью проведения экзаменов следят 15 региональных общественных наблюдателей. В ситуационно-информационном центре 25 онлайн-наблюдателей контролируют процесс в каждой аудитории.

По итогам пересдач прошлого года 369 выпускников смогли улучшить свои результаты. В этом году участники получат свои результаты не позднее 15 июля.

ИА “Орелград”