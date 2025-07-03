В орловском магазине «Halal мясо» торговали сомнительной продукцией

Владельцу объявили предостережние.

Нарушение выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Магазин находится в Орле на Черкасской, 41. Его владельцем является ИП Набиев Н. М. Здесь продаётся широкий спектр мясной продукции — от говядины и баранины, до колбасы и окорочков.

Однако выяснилось, что предприниматель, осуществив регистрацию в системе «Цербер», своевременно не подтвердил информацию о поднадзорных объектах по данному адресу. В связи с этим ИП уже не мог получить необходимые ветеринарные документы через другую систему – «Меркурий».

Таким образом, мясная продукция не прошла обязательный контроль, но всё же попала на прилавок.

В итоге предпринимателю объявили официальное предостережение о недопустимости подобных нарушений, сообщили в пресс-службе управления.

ИА «Орелград»